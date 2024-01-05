Надеюсь, они будут уничтожаться вдвое больше, – Игнат объяснил важность уничтожения Су-34

Россия продолжает терять свою боевую авиацию в полномасштабной войне против Украины. В частности, самолеты уничтожают даже в тылу врага.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал уничтожение еще одного Су-34 в тылу врага. По его словам, это серьезная потеря для россиян.

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Россия наносит удары с этих самолетов

Игнат подчеркнул, что самолеты быстро не производятся, а тем более в условиях санкций. Спикер Воздушных сил выразил надежду, что России сложнее получать нужные запчасти, необходимые для изготовления самолетов, ракет и дронов.

Надеюсь, они будут вдвое больше уничтожаться, чем производиться Россией,

– сказал Игнат.

Он также сказал, что Россия постоянно использует эти самолеты в разных направлениях, атакуя управляемыми бомбами, а также ракетами, поэтому чем меньше самолетов в России – тем лучше.

Игнат прокомментировал массированный удар по оккупированному Крыму