В России ученицу 8-класса отправили в СИЗО из-за фото бойцов РДК на школьном стенде
В России взяли под стражу восьмиклассницу. Школьница оказалась за решеткой из-за "запрещенных" фотографий, на которых изображены представители Российского добровольческого корпуса ВСУ.
В Петербурге арестовали 16-летнюю Еву Багрову. Девушку подозревают в публичных призывах к терроризму, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Смотрите также Привиделись украинцы: пьяный россиянин "посадил" самолет, который направлялся из Дубая в Москву, в Баку
Школьница в СИЗО
Отмечается, что 26 декабря ученица 8-класса вывесила на школьном стенде фото бойцов РДК, которые воюют на стороне Украины против российской агрессии. Речь идет о фотографиях основателя корпуса Дениса Капустина и участника подразделения Алексея Левкина.
Оба военных в России заочно осуждены и внесены в перечень "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга.
Известно, что Ева добавила к обоим снимкам подписи "заслуженный герой России".
Девушка просила о домашнем аресте, однако судья отправил ее под стражу.
К слову, недавно вспыхнул скандал вокруг российского учебника по "Основам безопасности жизнедеятельности" для 9 класса. Авторы книги обвиняют в изнасиловании самих жертв.