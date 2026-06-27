Путин видел в нём конкурента: бывший глава разведки раскрыл, кем был покойный Сергей Иванов

В России скончался бывший министр обороны и экс-глава администрации президента Сергей Иванов. Он также был ближайшим соратником Владимира Путина и человеком, который мог сместить его с поста.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Сергей Иванов был системным руководителем спецслужб и обладал высоким уровнем интеллекта и организаторских способностей. В определенное время его рассматривали как альтернативу Владимиру Путину.

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Иванов выступал против боевых действий в 2022 году

Маломуж отметил, что предполагалось, что после первого или второго срока Путина президентом станет Иванов. Именно он должен был формировать стратегию развития России.

Однако у Путина были амбиции оставаться президентом вечно. Понятно, что Иванов, заняв высший пост, проявил бы себя более эффективным и укрепил бы свои позиции так, чтобы Путин больше не вернулся в президентское кресло. Поэтому он выбрал Дмитрия Медведева, который исполнял функции президента (с 2008 по 2012 годы – 24 Канал), но под контролем премьер-министра Путина, и этот вариант сработал,

– подчеркнул бывший глава Службы внешней разведки.

При этом Путин продолжал поддерживать тесные контакты с Ивановим. Он его не устранял, но, по словам генерала армии, пытался ограничить его полномочия и должностные возможности. Хотя в определенный период Иванов был назначен главой Минобороны, а также в Совете безопасности он занимался рядом вопросов. А когда Иванов был главой администрации президента, Путин опирался на него. Но всегда видел в Иванове конкурента.

Маломуж объяснил, почему Иванов был конкурентом Путина: смотрите видео

Сергей Иванов не был специалистом по подготовке военных операций. Его специализация заключалась, как отметил Маломуж, в операциях оперативного типа. Это позволяло ему формировать пророссийские правительства в разных странах, особенно в странах СНГ, и в частности в Украине. Также он оказывал влияние на экономику конкретных стран, на формирование информационных систем. Поэтому он также представлял опасность для Украины.

Стоит знать. Сергей Иванов был выходцем из советского КГБ, работал в внешней разведке, возглавлял российское Минобороны (2001–2007 годы). Позже работал вице-премьером и главой администрации президента России (2011–2016 годы). В феврале 2026 года Иванова исключили из состава Совета безопасности. Он был знаком с Путиным еще со времен их работы в советских спецслужбах, поэтому Иванова считали одним из самых влиятельных людей в окружении главы Кремля.

При этом Иванов придерживался собственной позиции, которая зачастую не совпадала с позицией Кремля. В частности, как отметил бывший глава Службы внешней разведки, во время подготовки операции в Крыму или в 2022 году он выступал против ведения активных боевых действий.

Иванов настаивал на отдельных локальных спецоперациях, давлении, договоренностях, но под контролем российских спецслужб. Он отрабатывал этот вариант и вместе с некоторыми приближенными к Путину лицами выступал против того, чтобы Россия начинала войну. А настаивал на использовании других сценариев по контролю над нашим государством,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Но Путин его не послушал. Он считал, что Иванов не обладает системным влиянием, и недооценил его как стратега и как конкурента, который мог бы влиять на элиту России. По сути, Иванов выполнял определенные функции, а глава Кремля держал его рядом с собой из-за давней традиции и дружбы. Впоследствии Иванов, по словам генерала армии, перешел на второстепенные роли во власти.

Кроме того, последние десять лет Иванов боролся с тяжёлой болезнью. Известно, что он прошел несколько этапов лечения, которое завершилось тем, что на 74-м году жизни он скончался. Возможно, на состояние его здоровья повлияли условия, которые создавались для него, давление, которое он испытывал. Все это могло стимулировать развитие его болезни,

– предположил он.

Подводя итог, Маломуж отметил, что Иванова в своё время рассматривали как некую альтернативу Путину. Но он не был другом Украины. У него была своя стратегия отношений между Россией и Украиной, у него были свои сторонники, которые были против войны. Однако такие люди не доминируют в окружении Путина.