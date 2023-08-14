"100 рублей за доллар, ты а**ел": в Сургуте взломали строчку на доме и написали, что Путин вор
В российском городе Сургут неизвестные сломали бегущую электронную строку на доме. Кто-то решил поделиться своим недовольством со всеми жителями города.
Надпись о том, что Путин вор, а россияне теперь вынуждены платить 100 рублей за 1 доллар виднелась на одной из многоэтажек города.
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Россиянам стало удобно считать
Недавно российская экономика облегчила расчеты россиян, планировавших купить доллар. Курс достиг "юбилея" – теперь 1 рубль равен 1 центу.
На одной из многоэтажек в Сургуте сломали электронную строку и вывели надпись, посвященную падению рубля до круглой отметки.
100Р за доллар, ты а**ел, Путин – ху*ло и вор,
– виднелось на доме.
Надпись двигалась на доме по кругу и постоянно повторялась. Как долго он так был – неизвестно. Однако теперь даже россияне, которые хранят все в рублях и совсем не интересуются покупкой валюты, знают актуальный курс рубля к доллару. А еще знают, кто в этом виноват.
Влияние войны на экономику России
- В последний раз за 1 доллар россияне отдавали 100 рублей в начале полномасштабного вторжения. Тогда по России ударили санкции, и она не смогла удержать курс. Пока же есть несколько причин такого падения российской валюты.
- Недавно рубль признали одной из самых слабых валют в мире. С января 2023 г. цена за доллар выросла на 23%. В этот список также вошли турецкая лира и аргентинское песо.
- В начале августа рубль обрушился в паре с китайским юанем. Валюта зафиксировала самый плохой результат за год.