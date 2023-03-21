Россияне говорят об атаке беспилотников на нефтепровод "Дружба": четвертый раз за несколько дней

Россияне снова разгоняют обвинения, якобы беспилотники атаковали территорию нефтеперекачивающей станции "Дружба" в Брянской области. Это уже четвертое сообщение за несколько дней.

Дроны якобы атаковали территорию нефтепровода в Брянской области и сбросили боеприпас. Об этом сообщили в российских телеграмм-каналах. 24 Канал.

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Предварительные заявления

Заметим, станция расположена в 27 километрах от границы с Беларусью. Предыдущий инцидент был там 15 марта. Тогда на объекте якобы нашли взрывчатку, которую, как заявляли пропагандисты, сбросили с дрона.

О других случаях российские СМИ умалчивали, однако в сети писали, что последний инцидент в Брянской области был четвертым.

Объект не перекачивает нефть

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин рассказывал, что в течение 2023 года НПС "Новозыбков" не перекачивает нефть, а резервуары пустые. Поэтому цель предполагаемой атаки неясна.

Очевидно, это могут быть очередные провокации пропагандистов.

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