В россии собираются призвать 300 тысяч резервистов
21 сентября 2022 , 10:02Читати новину українською
Министр обороны россии сергей шойгу объявил о призыве 300 тысяч резервистов. По его словам, частичная мобилизация захватит 1% общего мобилизационного ресурса.
Работа по призыву будет проводиться "планово, а не единовременно". Об этом заявил шойгу в своем обращении, пишуть росЗМІ.
В россии объявили призыв 300 тысяч резервистов
По словам шойгу, частичная мобилизация коснется тех, кто:
- отслужил;
- имеют военно-учетную специальность;
- имеют боевой опыт.
Министр обороны россии отметил, что частичная мобилизация не коснется тех, кто служит по призыву.
"Они продолжат служить как служили на территории россии", – сказал шойгу.