В россии собираются призвать 300 тысяч резервистов

Министр обороны россии сергей шойгу объявил о призыве 300 тысяч резервистов. По его словам, частичная мобилизация захватит 1% общего мобилизационного ресурса.

Работа по призыву будет проводиться "планово, а не единовременно". Об этом заявил шойгу в своем обращении, пишуть росЗМІ.

В россии объявили призыв 300 тысяч резервистов

По словам шойгу, частичная мобилизация коснется тех, кто:

отслужил;

имеют военно-учетную специальность;

имеют боевой опыт.

Министр обороны россии отметил, что частичная мобилизация не коснется тех, кто служит по призыву.

"Они продолжат служить как служили на территории россии", – сказал шойгу.