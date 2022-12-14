Грызня между генералами и вероятная отставка Герасимова: происходящее в руководстве армии России
Источник:Минобороны Великобритании
В России среди военных возникли дебаты о том, как нужно дальше вести войну в Украине. По данным британской разведки, невозможно проверить и слухи об увольнении главы Генштаба России Валерия Герасимова.
В Минобороны Британии сообщили, что в Кремле есть "кризис стратегического планирования". Об этом заявил террорист и боевик Игорь Гиркин.
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Что известно про дебаты в России
Британская разведка сообщила, что Игорь Гиркин рассказал, что:
- провел два месяца на передовой в составе батальона так называемой квазиреспублики на Донбассе;
- его последний опыт выявил "кризис стратегического планирования" в войне России против Украины.
Кроме того, Гиркин, по данным разведки Британии, высмеял приказы руководства армии России строить крупные позиционные оборонительные сооружения. Также он подверг сомнению их полезность в современной войне.
Его комментарии (Гиркина – 24 канал) подчеркивают бурные дебаты по поводу ведения войны, которые продолжаются среди российских силовиков,
– сообщила разведка.
Более того, в ведомстве также отметили, что слухи, которые ходят в социальных сетях в течение последних 48 часов о том, что начальника Генштаба России генерала Валерия Герасимова могли уволить, невозможно проверить.
Однако известно, что напряжение между фракциями, вероятно, распространяется от военных и на верхушку российских силовиков.
Что этому предшествовало
- 10 декабря советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что Игорь Гиркин, по возвращении в Россию, начал критиковать российское командование – как его верхушку, так и командование на местах.
- Тогда Арестович отметил, что у Горкина были правдивые тезисы. В частности, о том, что украинская армия не ослабевает и что не нужно обращать внимание на псевдонаступления россиян. Ведь на самом деле они в стратегической обороне и хотят улучшить позиционную составляющую обороны.
- Кроме того, на российское командование жаловались оккупанты и из-за потерь возле Угледара. Там даже произошел бунт в 155-й гвардейской бригаде морской пехоты. Ведь у них погибли 7 человек из 12. Подробнее об этом читайте за ссылкой.