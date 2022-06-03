В России срывается план призыва на военную службу, - Жданов

Оккупантам нужно наполнять резерв живой силы, который может повлиять на ход боевых действий. А это должен быть свежий резерв, введенный в Украину для изменения ситуации в поле боя.

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что в России и дальше будет продолжаться скрытая мобилизация, только она может быть усилена правоохранителями, которые будут "отлавливать" призывников.

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Кстати, у захватчиков срывается даже план призыва срочников, и они продлили срок набора на две недели – до 15 июня,

– отмечает Жданов.

По словам военного эксперта, россияне уже с сегодняшнего дня начали "отлавливать" призывников, чтобы выполнить план по призыву.

"По моему мнению, они будут действовать по такой же схеме и по мобилизации - будут принудительно доставлять людей в военкоматы, будут проводить агитационную работу, чтобы поощрить подписать хотя бы короткий контракт на 90 дней", - говорит Олег Жданов.

На оккупированных территориях Украины и России мужчины против мобилизации – детали

Неизвестный ночью перелез через забор и проник на территорию военкомата во временно оккупированном Крыму. После этого мужчина бросил в окно на цокольном этаже здания бутылку с зажигательной смесью . Это произошло на улице Сельвинского во временно оккупированном Симферополе.

В русском Нижневартовске военкомат вспыхнул в ночь на 4 мая. Первый коктейль Молотова погас сразу, в результате взрыва второго вспыхнула деревянная обшивка. Российские полицейские обнаружили на месте пожара еще одну неиспользованную бутылку с зажигательной смесью, впрочем, подозреваемых им найти не удалось.

В начале марта в городе Луховице Московской области мужчина сжег местный военный комиссариат. Задержанный россиянин объяснил, что не хотел идти на войну против Украины и таким образом собирался уничтожить личные дела призывников и сорвать мобилизацию.

8 мая от коктейля Молотова вспыхнул первый этаж военкомата в городе Череповец Волгоградской области. Забросали здание зажигательной смесью двое парней.

18 апреля то же произошло в поселке Зубова Поляна , что на Мордовии. "Горячие" коктейли разрушили комнаты военкомата, где хранились данные призывников. Нападающих найти не удалось.

В ночь на 18 мая пылал Щелкивский военкомат в Подмосковье. В здание бросили два коктейля Молотова. Как следствие, были повреждены архивы с документами.

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