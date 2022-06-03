Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що у Росії й надалі триватиме прихована мобілізація, тільки вона може бути підсилена правоохоронцями, які будуть "відловлювати" призовників.

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До речі, у загарбників зривається навіть план призову строковиків і вони продовжили термін набору на два тижні – до 15 червня,

– зазначає Жданов.

За словами військового експерта, росіяни вже від сьогодні почали "відловлювати" призовників, аби виконати план по призову.

"На мою думку, вони будуть діяти за такою ж схемою і щодо мобілізації – примусово доставлятимуть людей у військомати, проводитимуть агітаційну роботу, аби заохотити підписати хоча б короткий контракт на 90 днів", – говорить Олег Жданов.

На окупованих територіях України та в Росії чоловіки проти мобілізації – деталі

Невідомий вночі переліз через паркан й проник на територію військкомату у тимчасово окупованому Криму. Після цього чоловік кинув у вікно на цокольному поверсі будівлі пляшку із запалювальною сумішшю. Це трапилось на вулиці Сельвінського у тимчасово окупованому Сімферополі.

У російському Нижньовартівську військкомат спалахнув у ніч проти 4 травня. Перший коктейль Молотова погас одразу, унаслідок вибуху другого спалахнула дерев'яна обшивка. Російські поліцейські виявили на місці пожежі ще одну невикористану пляшку із запалювальною сумішшю, втім підозрюваних їм знайти не вдалось.

На початку березня у місті Луховиці Московської області чоловік спалив місцевий військовий комісаріат. Затриманий росіянин пояснив, що не хотів йти на війну проти України й таким чином мав намір знищити особові справи призовників та зірвати мобілізацію.

8 травня від коктейлю Молотова спалахнув перший поверх військкомату у місті Череповець, що у Волгоградській області. Закидали будівлю запалювальною сумішшю двоє хлопців.

18 квітня те ж трапилось у селищі Зубова Поляна, що на Мордовії. "Гарячі" коктейлі зруйнували кімнати військкомату, де зберігались дані призовників. Нападників знайти не вдалося.

У ніч проти 18 травня палав Щолківський військкомат, що у Підмосков'ї. У будівлю кинули два коктейлі Молотова. Як наслідок, було пошкоджено архіви з документами.

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