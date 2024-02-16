Смеется и шутит с судьей: в сети показали последнее видео с Навальным перед смертью

Кремлевские структуры 16 февраля внезапно сообщили о смерти Алексея Навального. Российские паблики опубликовали последнее видео с участием "оппозиционера". Он был бодр, весел и выглядел вполне здоровым.

В четверг, 15 февраля, Навальный принял участие в заседании суда в онлайн-формате. На кадрах видно, как он с улыбкой выслушал судью и даже пошутил, информирует 24 Канал.

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Во время заслушивания решения Ковровского суда в заполярном городе Харп в Ямало-Ненецком автономном округе России Навальный шутил с судьей, который вел заседание по очередному обвинению оппозиционера, и иронично просил перечислить ему денег, ведь они "заканчиваются из-за неправовых решений".

Ваша честь, я вам отправлю номер своего счета, чтобы вы со своей огромной зарплаты федерального судьи перечислили мне деньги. Они быстро заканчиваются из-за неправовых решений. Всей зоной можете собирать средства,

– произнес российский "оппозиционер".

Последнее видео с Навальным перед смертью/ РосСМИ

Два дня назад все было нормально

Адвокат Навального Леонид Соловьев сказал, что последний раз Алексея Навального видели в среду, 14 февраля – тогда "все было нормально".

По решению семьи Алексея Навального, я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся,

– сказал адвокат.

Журналистка Юлия Иоффе написала, что вчера видела жену Алексея, Юлию Навальную, которая сказала: "У него все хорошо, учитывая плохие обстоятельства".

В то же время Иван Жданов из команды "оппозиционера" отметил, что по правилам родственников должны сообщить о смерти заключенного в течение суток, но пока никаких сообщений не поступало.

О смерти Алексея Навального: кратко