Смеется и шутит с судьей: в сети показали последнее видео с Навальным перед смертью
Источник:SOTA
Кремлевские структуры 16 февраля внезапно сообщили о смерти Алексея Навального. Российские паблики опубликовали последнее видео с участием "оппозиционера". Он был бодр, весел и выглядел вполне здоровым.
В четверг, 15 февраля, Навальный принял участие в заседании суда в онлайн-формате. На кадрах видно, как он с улыбкой выслушал судью и даже пошутил, информирует 24 Канал.
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Во время заслушивания решения Ковровского суда в заполярном городе Харп в Ямало-Ненецком автономном округе России Навальный шутил с судьей, который вел заседание по очередному обвинению оппозиционера, и иронично просил перечислить ему денег, ведь они "заканчиваются из-за неправовых решений".
Ваша честь, я вам отправлю номер своего счета, чтобы вы со своей огромной зарплаты федерального судьи перечислили мне деньги. Они быстро заканчиваются из-за неправовых решений. Всей зоной можете собирать средства,
– произнес российский "оппозиционер".
Последнее видео с Навальным перед смертью/ РосСМИ
Два дня назад все было нормально
Адвокат Навального Леонид Соловьев сказал, что последний раз Алексея Навального видели в среду, 14 февраля – тогда "все было нормально".
По решению семьи Алексея Навального, я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся,
– сказал адвокат.
Журналистка Юлия Иоффе написала, что вчера видела жену Алексея, Юлию Навальную, которая сказала: "У него все хорошо, учитывая плохие обстоятельства".
В то же время Иван Жданов из команды "оппозиционера" отметил, что по правилам родственников должны сообщить о смерти заключенного в течение суток, но пока никаких сообщений не поступало.
О смерти Алексея Навального: кратко
- В российской колонии умер "оппозиционный" политик Алексей Навальный. Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что ему внезапно стало плохо после "прогулки". Медики не смогли его реанимировать. Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщают, что у Навального якобы оторвался тромб.
- Мать оппозиционера, Людмила Навальная, заявила, что еще в начале этой недели видела сына "живым и здоровым". У них было свидание в колонии 12 февраля.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новость о смерти российского "оппозиционера" Алексея Навального в колонии. Он отметил, что Навального убили по личному приказу диктатора Владимира Путина.
- Председатель ОП Украины Андрей Ермак также отреагировал на сообщение о смерти за решеткой Навального. Он заявил, что Путин – максимальное зло, которое боится любой конкуренции и жизнь россиян для него – ничто.