В России упал самолет Ту-22М3

В российском Ставрополье Красногвардейского района упал самолет. Российский губернатор поспешил сообщить, что якобы жертв нет.

Об инциденте пропагандисты сообщили утром 19 апреля. Губернатор региона Владимир Владимиров заявил, что якобы пилотов нашли живыми, пишет 24 Канал.

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Что известно о падении самолета в России

На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались,

– заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По его данным, информация якобы уточняется.

Впоследствии он заявил, что якобы живыми нашли двух пилотов, которые находились на борту. Они якобы живы, их везут в больницу.

Что именно перевозил самолет и кто еще был на борту российский чиновник не написал. Также он не сообщил тип самолета. Правда, по непроверенным данным из телеграмм-каналов, это мог быть Ту-22М3, которым Россия на рассвете могла атаковать Украину.

На опубликованном видео заметно, что самолет вспыхнул в небе и начал падать.

Утром известный украинский блогер и активист Сергей Стерненко написал: "Если это сбивание, то все очень интересно".

Момент падения вражеского самолета: смотрите видео

Впоследствии в Вооруженных Силах Украины прокомментировали падение российского самолета.

"Мгновенная карма в действии – самолет Ту-22М3 военно-космических сил России, который бросал ночью ракеты, разбился в Ставропольском крае. Летчики, к сожалению, выжили", – рассказали украинские военные Сухопутных войск.

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