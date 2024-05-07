Российский самолет "уронил" авиабомбу на Краснодарский край, – росСМИ

Российский самолет сбросил бомбу на село в Краснодарском крае. Еще несколько дней назад бомбы падали на Белгородчине.

В селе Воронцовка Краснодарского края случился "нештатный сход" боеприпаса с российского самолета. После падения бомба взорвалась. Об этом сообщают российские издания.

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Последствия падения бомбы в Воронцовке

Степень разрушений в Воронцовке пока неизвестен – соответствующих сообщений в сети найти не удалось. Примечательно, что в местных чатах жители населенного пункта ищут контакты мастеров, которые занимаются окнами.

Воронцовка на карте:

К слову, накануне российские самолеты уронили две бомбы на Белгородскую область – и это всего за 2 дня. В частности, 4 мая в результате падения ФАБ-500 на Белгород пострадали 7 человек, повреждены десятки домов и автомобили.

Всего лишь в марте – апреле этого года российские военно-космические силы сбросили на Белгородскую область более 20 авиабомб.

Преимущественно местные власти просто отмалчивается, реже – признают вину, оправдываясь "технической ошибкой", как случилось в конце апреля этого же года.

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Между тем россияне рассредоточили около 40 своих самолетов после удара Украины на аэродром "Кущевская" в том же Краснодарском крае. Аналитики убеждены, что это повлияет на будущие боевые вылеты России.