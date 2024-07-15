Рост налогов в России: поможет ли это Путину для ведения войны

В России приняли самое большое повышение налогов в истории страны. Вероятно, Владимир Путин подписал такой закон с целью наполнения государственного бюджета из-за значительных расходов на войну, которую страна-агрессор ведет против Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что несколько лет назад в России было анонсировано, что богатые российские компании должны платить налог на сверхприбыли. Это почти 300 миллионов долларов.

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Повышение налогов в России

Ступак отметил, что такой существенный рост налогов будет влиять на большой, средний и малый бизнес. России нужны деньги, поэтому их будут забирать от богатых и бедных граждан.

Даже богатые полезными ископаемыми регионы, в частности медь, золото и драгоценные камни, живут крайне бедно. У них продолжают забирают деньги,

– отметил он.

Деньги на войну

По словам экс-сотрудника СБУ, России пока хватает денег на войну. Однако следствием этого является обнищание населения, однако не центральной части страны, а окраин.

Тех, кто возмущается недостатком финансов, путинский режим сразу отправляет в тюрьмы. В России за выражение недовольства действиями власти человек может получить от пяти до десяти лет за решеткой.

Недовольство среди населения есть, но его обсуждают только в гостиных и на кухне – не более,

– сказал Иван Ступак.