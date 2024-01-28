В России участились поджоги военкоматов: в разведке Британии рассказали, о чем это свидетельствует

В 2023 году в России участились случаи поджогов военных комиссариатов. Это может свидетельствовать о недовольстве войной и нежеланием быть мобилизованными.

В разведке Великобритании к примеру сообщили, что с самого начала полномасштабного вторжения в России зафиксировали 220 нападений на военкоматы. Интересно, что половина из них пришлась на период с июля 2023 года до декабря. Только за это время было 113 нападений на военкоматы.

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Как отмечают в разведке, такая статистика демонстрирует, как удвоилось количество поджогов на территории России. И хотя российские пропагандисты утверждают, что будто это происходит "по указанию западных чиновников", в частности, об этом говорил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, однако причины могут быть совсем другими.

Увеличение нападений очень вероятным из-за усиления чувства недовольства войной среди русского населения, особенно тех, кто будет мобилизован в случае объявления второй волны мобилизации. Новая мобилизация будет противоречить обещанию Путина от 14 декабря 2023 года, что новой волны не будет, – атаки с высокой вероятностью свидетельствуют о нехватке доверия к этим обещаниям,

– отметили в британской разведке.

Кроме того, там отметили, что в России особенно резко реагируют на нападения на военкоматы. Некоторым обвиняемым инкриминировали терроризм и государственную измену.

В России горят не только военкоматы

В России появляется все больше недовольных войной и мобилизацией, поэтому увеличивается количество протестов и единичных пикетов. Кроме того, работает и движение сопротивления.

Так, 17 января в России подожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектов. В ГУР МО добавили, что они использовались для логистики оккупационных войск.

Песнь льда и пламени – на замерзшей России снова горела железная дорога. События произошли в районах городов Саратов, Ярославль и Дзержинск Нижегородской области. В результате движение на указанных железнодорожных участках центральной части России было парализовано. Так будет пылать и дальше, пока кремль продолжает преступную войну против Украины!

– отметили в разведке.