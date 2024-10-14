"Напряглись еще 2 страны": чем может обернуться сотрудничество России и КНДР

Северная Корея поставляет России не только вооружение, но и человеческие ресурсы. Кроме того, страны уже подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Такое сотрудничество может усилить поставки военной помощи Украине от двух стран, которые опасаются КНДР. Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что победа Украины в интересах не только Запада.

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Чем может обернуться сотрудничество России и КНДР

По словам главного консультанта, из-за сотрудничества России и КНДР нужно ожидать высокого уровня поддержки Украины со стороны стран, которые непосредственно опасаются Северной Кореи. Эти страны – это Япония и Южная Корея. Страны этого восточноазиатского региона испытывают риски и даже угрозу от Северной Кореи.

Когда Владимир Путин приехал в КНДР для подписания соглашения по безопасности, была мгновенная реакция Южной Кореи, которая отметила, что раньше страна не поставляла вооружение Украине, а ограничивалась гуманитарной помощью, то сейчас, вероятно, Южная Корея пересмотрит это решение.

Одно дело, когда Северная Корея передавала России снаряды и ракеты, но здесь уже появляется какое-то соглашение по безопасности, которое, вероятно, означает, что Россия также будет помогать Северной Корее,

– отметил Ус.

Кроме того, Ким Чен Ын приказал привести артиллерию в боевую готовность и подготовиться к полномасштабным боям на границе с Южной Кореей. Вероятно, что КНДР нужна для этого Россия в роли союзника.

Главный консультант объяснил, что ситуация с северокорейскими военными является проблемой для Украины и Сил обороны, которые будут с ними сталкиваться на поле боя.

С геополитической точки зрения, Украина может ожидать большую поддержку со стороны Южной Кореи и Японии. Поэтому победа нашей страны в войне станет победой не только для Европы и США, но и для этих стран.

Кстати, вблизи временно оккупированного Донецка 3 октября в результате ракетного удара ВСУ могли уничтожить 6 офицеров из КНДР. Сейчас украинские военные официально не комментировали эту информацию.