Это сразу вызвало визг: чего панически хочет избежать Путин

Финансовое положение России ухудшается. Владимир Путин уменьшил выплаты оккупантам за ранения на войне в Украине.

Раньше за любое ранение россиянин мог получить три миллиона рублей. Сейчас же обычное ранение оценивают в 100 тысяч. Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, что министр обороны России Андрей Белоусов попытался таким образом сократить военные выплаты.

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Недовольство общества

По словам Игоря Липсица, руководство России поддержало такую идею Белоусова и сократило выплаты россиянам за ранения, однако в обществе это вызвало визг.

Путин сразу же после этого увеличил выплаты за ранения. Количество инвалидов в России растет, поэтому главная цель кремлевского диктатора не напугать население,

– сказал доктор экономических наук.

Руководство России понимает, что основной задачей является обеспечить стабильную систему вербовки людей на контрактную службу. Другого варианта они не видят, ведь в Кремле не хотят объявлять мобилизацию.

Это для российской экономики крайне опасно. Поэтому Путин готов платить за добровольно мобилизацию, контрактную службу и ранения все больше и больше,

– подчеркнул Игорь Липсиц.

К слову, аналитики ISW считают, что Россия избегает новой волны мобилизации из-за опасений Путина относительно общественной реакции, которая может угрожать стабильности его режима. Кремль пытается компенсировать недостаток военных, используя добровольцев и нерегулярные формирования.

Предыдущие протесты, организованные родственниками мобилизованных, показали уязвимость власти к общественному недовольству.