Раніше за будь-яке поранення росіянин міг отримати три мільйони рублів. Зараз же звичайне поранення оцінюють у 100 тисяч. Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що міністр оборони Росії Андрєй Бєлоусов спробував таким чином скоротити військові виплати.

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Невдоволення суспільства

За словами Ігоря Ліпсіца, керівництво Росії підтримало таку ідею Бєлоусова та скоротило виплати росіянам за поранення, однак у суспільстві це спричинило вереск.

Путін одразу ж після цього збільшив виплати за поранення. Кількість інвалідів у Росії зростає, тому головна мета кремлівського диктатора не налякати населення,

– сказав доктор економічних наук.

Керівництво Росії розуміє, що основним завданням є забезпечити стабільну систему вербування людей на контрактну службу. Іншого варіанту вони не бачать, адже у Кремлі не хочуть оголошувати мобілізацію.

Це для російської економіки вкрай небезпечно. Тому Путін готовий платити за добровільно мобілізацію, контрактну службу та поранення все більше і більше,

– наголосив Ігор Ліпсіц.

До слова, аналітики ISW вважають, що Росія уникає нової хвилі мобілізації через побоювання Путіна щодо суспільної реакції, яка може загрожувати стабільності його режиму. Кремль намагається компенсувати нестачу військових, використовуючи добровольців і нерегулярні формування.

Попередні протести, організовані родичами мобілізованих, показали вразливість влади до громадського невдоволення.