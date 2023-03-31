Россия потеряла 6 "Зоопарк-1М": Британия объяснила важность РЛС, с которым у врага проблемы

Восстановление арсенала контрбатарейных радаров будет трудной задачей для России. Эти системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, попавших под санкции.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии за 31 марта. В разведке напомнили, что 23 марта 2023 года Силы специальных операций Украины обнародовали кадры уничтожения российского контрбатарейного радара "Зоопарк-1М" в Донецкой области.

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"Зоопарк-1М" позволяет быстро обнаруживать вражескую артиллерию

Как говорится в сообщении разведки, на протяжении войны Россия и Украина направляли свои усилия на нейтрализацию контрбатарейных радаров противника.

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Причина в том, что эти системы относительно малочисленны, но являются значительным мультипликатором силы. В частности, они позволяют командирам быстро обнаруживать вражескую артиллерию и наносить по ней удары.

Эти системы имеют активную электромагнитную сигнатуру, поэтому они уязвимы к обнаружению и уничтожению. Россия потеряла минимум шесть ЗРК "Зоопарк-1М" и, вероятно, в Украине осталось очень ограниченное их количество.

"Восстановление арсенала контрбатарейных радаров, вероятно, является ключевым приоритетом для обеих сторон, но у России, вероятно, возникнут трудности, поскольку эти системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, которые были прерваны санкциями", – утверждают в британском Минобороны.

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