Уже день "висит": хакеры могли взломать крупного российского оператора доставки

Российский сервис экспресс-доставки СДЕК столкнулся с техническим сбоем и уже сутки не подает признаков жизни. Россияне не могут забрать и отправить свои посылки, а также не работают все остальные сервисы.

В СДЭК сообщили, что сбой произошел "по техническим причинам". Однако вероятно, что над тем, чтобы "положить" сервис поработали хакеры.

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Сбой в СДЭК

В России 26 мая произошел сбой в работе оператора почтовых отправлений СДЕК. Сайт, а также другие сервисы компании, включая мобильное приложение, не открываются уже сутки. Россияне также не могут зайти в свой личный кабинет, а сотрудники – выдать посылку.

Сервис сообщил, что останавливает выдачу и отправку посылок, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов. Там отметили, что это произошло "в результате сбоя в работе вычислительных мощностей". По данным российских СМИ, в компании рассматривают вариант с хакерской атакой, в ходе которой были зашифрованы данные СДЕК.

В компании убеждают, что занимаются решением проблемы и уже находятся на финальном этапе. Россиянам обещают уже с 28 мая возобновить работу пунктов выдачи заказов.

Хакерские атаки на Россию

В начале мая киберспециалисты ГУР вывели из строя российские онлайн-сервисы компании 1С. Эта компания специализируется на разработке и поддержке программного обеспечения для бизнеса, который работает с базами данных.

В конце марта украинские хакеры успешно атаковали более 100 вражеских сайтов с доменом gov.ru. Сайты не работали в течение нескольких часов, а киберспециалисты хакерской группировки "UA25" смогли проникнуть на серверы критически важной инфраструктуры.

Немного ранее хакеры остановили работу московского метрополитена. В частности под атакой оказался ряд правительственных и местных порталов, среди них - система оплаты проезда "Тройка".

В начале полномасштабного вторжения российские оккупанты использовали СДЕК для отправки огромных посылок с украинской границы. После этого компания отказалась пересылать товары без кассовых чеков.