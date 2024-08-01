Третьим будешь: в России из-за хищения 400 миллионов рублей задержали руководителя "Военторга"

Российские СМИ не называют, о ком речь. Но главой "Военторга" является Дмитрий Рыжков, передает 24 Канал.

Это уже третий случай, когда топ-чиновников из МО обвиняют в коррупции. Первым был Шойгу, который даже потерял должность, а вторым – экс-заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

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В чем обвиняют главу российского "Военторга"

Интересно, что речь идет о событиях еще до начала полномасштабного вторжения. Следователи считают, что в 2019 году фигуранты с соучастниками вступили в преступный сговор и обеспечили заключение государственных контрактов на поставку армейских несессеров. По крайней мере об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Общая сумма контрактов составила около 625 миллионов рублей, цена была необоснованно увеличена на сумму более 400 миллионов рублей.

Итак, руководителя АО "Военторг" и бенефициара подконтрольных организаций задержали в рамках дела о хищении средств. Возбуждено уголовное дело о хищении средств в особо крупном размере при выполнении госконтрактов для нужд российского минобороны.

"Военторг" связан с Михаилом Фридманом

Армейский несессер содержит бытовые мелочи, необходимые оккупантам: зубную щетку, бритву, полотенце, дезодорант, пластырь, складной стакан, швейный набор и тому подобное. Также набор покупают охотники, рыбаки, туристы.

Компания X5 Retail Group, которая тоже есть во владении Фридмана, сотрудничает с "Военторгом". В 2014 году была создана сеть розничных магазинов под общим брендом "Военторг-Пятерочка". Магазины обеспечивают российских военных формой и продуктами питания.

Государственный "Военторг" получил право на использование логотипа и названия "Пятерочки" – продуктовых магазинов, которыми управляет X5 Retail Group. При этом сами торговые помещения принадлежат "Военторгу", который получает процент от общего оборота, а "Пятерочка" внедряет свои ритейл-технологии и отвечает за поставку товаров. Во время полномасштабной войны эта сеть расширилась.