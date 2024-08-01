Це вже третій випадок, коли топчиновників з МО звинувачують у корупції. Першим був Шойгу, який навіть утратив посаду, а другим – ексзаступник міністра оборони Дмитро Булгаков.

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У чому звинувачують главу російського "Воєнторгу"

Цікаво, що ідеться про події ще до початку повномасштабного вторгнення. Слідчі вважають, що у 2019 році фігуранти зі співучасниками вступили у злочинну змову та забезпечили укладання державних контрактів на постачання армійських несесерів. Принаймні про це заявила офіційна представниця МВС Ірина Вовк. Загальна сума контрактів склала близько 625 мільйонів рублів, ціна була необґрунтовано збільшена на суму понад 400 мільйонів рублів.

Отже, керівника АТ "Воєнторг" та бенефіціара підконтрольних організацій затримано в рамках справи про розкрадання коштів. Порушено кримінальну справу про розкрадання коштів у особливо великому розмірі під час виконання держконтрактів для потреб російського міноборони.

Довідка. Армійський несесер містить побутові дрібнички, необхідні окупантам: зубну щітку, бритву, рушник, дезодорант, пластир, складний стакан, швейний набір тощо. Також набір купують мисливці, рибалки, туристи.

"Воєнторг" пов'язаний з Михайлом Фрідманом

Компанія X5 Retail Group, яка теж є у володінні Фрідмана, співпрацює з "Воєнторгом". У 2014 році була створена мережа роздрібних магазинів під спільним брендом "Военторг-Пятерочка". Крамниці забезпечують російських військових формою та продуктами харчування.

Державний "Воєнторг" отримав право на використання логотипа та назви "Пятерочки" – продуктових магазинів, якими управляє X5 Retail Group. При цьому самі торговельні приміщення належать "Военторгу", який отримує відсоток від загального обігу, а "Пятерочка" впроваджує свої рітейл-технології та відповідає за поставку товарів. Під час повномасштабної війни ця мережа розширилася.