В России горело атомное судно: Свитан объяснил потенциальную угрозу от его ядерной установки

В российском Мурманске загорелся контейнеровоз "Севморпуть" с атомным реактором. Поскольку ранее грузовое атомное судно уже имело несколько серьезных поломок, его использование может оказаться опасным.

Использование подобного атомного ледокола-контейнеровоза имеет определенные риски. О них подробнее 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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В чем особенность контейнеровоза

"Севморпуть" раньше уже отправляли на долгий ремонт, однако недолго ему пришлось плавать, ведь в 2020 году снова произошла поломка. Грузовое атомное судно снова возобновило свою работу, а уже 25 января 2023 оно судно загорелось.

Атомный контейнеровоз "Севморпуть"

Это единственное в России ледоколомно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой, построенное на Керченском судостроительном заводе "Залив" им. Б. Е. Бутомы в период с 1982 по 1988 год.

Ядерной бомбы там точно нет. Дело в том, что ядерный реактор – это тепловой сборник ядерных продуктов. Задача этой ядерной сборки разогревается под определенными условиями. То есть есть определенная лишняя температура, и идет отвод тепла в основном под воду,

– объяснил Роман Свитан.

На турбине судна может висеть практически что угодно: начиная от электрогенератора и заканчивая даже гребным винтом, если это необходимо. В большинстве своем все эти вопросы решают из-за выработки электроэнергии.

"Это малые ядерные реакторы, которые распространены и на атомных подлодках, и на такого рода ледоколов. Такие же ядерные сборки иногда могут располагаться даже на космических аппаратах. То есть это сборка, которая один раз заряжается, а затем меняется в зависимости от выработки топлива", – заметил военный эксперт.

"Севморпуть" – действительно старый контейнеровоз, подвергавшийся не одному ремонту. Если вдруг произойдет взрыв даже при полном разрушении ядерных сборок, это грозит только заражением радиоактивным материалом. То есть, это не ядерный взрыв в чистом виде. Но иногда заражение отходами ядерных материалов намного опаснее, чем даже ядерный взрыв.

Опасность все же есть

При ядерном взрыве от перехода в определенное состояние этого ядерного сборника радиационный фон может держаться около 40 – 70 лет. Но как такового радиационного заражения нет.

А вот когда разрушается ядерный сборник, ядерный материал разбрасывается на определенной территории. Он иногда может фонить сотни тысяч лет. Все зависит от периода полураспада того вещества, которое есть в этой ядерной сборке,

– объяснил Свитан.

Доподлинно неизвестно, что произошло с контейнеровозом – это могло быть самовозгорание, или поджог.

"Все-таки любая российская экономическая деятельность, направленная на производство военной амуниции или доставку военной амуниции должна быть под ударом", – подчеркнул полковник запаса.

По мнению Свитана, это может стать работой российских партизанских партизан.

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