Використання подібного атомного криголама-контейнеровоза має певні ризики. Про них детальніше 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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У чому особливість контейнеровоза

"Севморпуть" раніше уже відправляли на довгий ремонт, однак не довго йому довелося плавати, адже у 2020 знову сталася поломка. Вантажне атомне судно знову відновило свою роботу, а вже 25 січня 2023 року воно судно загорілося.

Атомний контейнеровоз "Севморпуть"

Це єдине в Росії криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою, було побудовано на Керченському суднобудівному заводі "Залив" ім. Б. Є. Бутоми в період із 1982 до 1988 року.

Ядерної бомби там точно немає. Річ у тому, що ядерний реактор – це теплова збірка з ядерних продуктів. Завдання цієї ядерної збірки розігріватися під певними умовами. Тобто є певна зайва температура, і йде відвід тепла в основному під воду,

– пояснив Роман Світан.

На турбіні судна може висіти практично що завгодно: починаючи від електрогенератора і закінчуючи навіть гребним гвинтом, якщо це потрібно. Здебільшого всі ці питання вирішують через вироблення електроенергії.

"Це малі ядерні реактори, які поширені і на атомних підводних човнах, і на такого роду криголамах. Такі ж ядерні збірки іноді можуть розташовуватися навіть на космічних апаратах. Тобто це збірка, яка один раз заряджається, а потім змінюється в залежності від вироблення палива", – зауважив військовий експерт.

"Севморпуть" – справді старий контейнеровоз, який піддавався не одному ремонту. Якщо раптом станеться вибух, навіть при повному руйнуванні ядерних збірок, це загрожує тільки зараженням радіоактивним матеріалом. Тобто це не ядерний вибух у чистому вигляді. Але іноді зараження відходами ядерних матеріалів, є набагато небезпечнішими ніж навіть ядерний вибух.

Небезпека все ж є

При ядерному вибуху від переходу в певний стан цієї ядерної збірки радіаційний фон може триматися близько 40 – 70 років. Але як такого радіаційного зараження немає.

А ось коли руйнується ядерна збірка, ядерний матеріал розкидається на певній території. Він іноді може фонити сотні тисяч років. Все залежить від періоду напіврозпаду тієї речовини, яка є в цій ядерній збірці,

– пояснив Світан.

Достеменно невідомо, що сталося з контейнеровозом – це могло бути самозаймання, або ж підпал.

"Все-таки будь-яка російська економічна діяльність, яка спрямована на виробництво військової амуніції або доставку військової амуніції має бути під ударом", – наголосив полковник запасу.

На думку Світана, це може бути роботою російських партизанських партизанів.

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