Украина хочет разрушить всю инфраструктуру: в ГУР отреагировали на заявление России о войне с ними

В России заявили, что ведут войну с Главным управлением разведки, которое якобы хочет разрушить всю инфраструктуру государства-агрессора. В ведомстве отреагировали на это.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу сказал, что заявление о е, что Россия воюет с ГУР – очень смешное и странное. По его словам, Россия ведет не только кибервойну, но и геноцидную войну.

Смотрите также Папа Гитлера, Папа Путина․ Почему лидеры Католической церкви дают молчаливое согласие на военные преступления

Россию воюет со здравым смыслом

Он отметил, что Россия воюет не только против Главного управления разведки, а против государства Украины. Конечно, задача Сил обороны Украины защищать от российской агрессии.

Воюет Россия не только против Украины, но и против цивилизованного мира и против здравого смысла,

– заявил Юсов.

Кроме того, никаких цифровых инструментов, которые обеспечивают честные выборы в путинской России просто не существует. Представитель ГУР таож заметил, что с другой стороны это признание эффективной работы киберспециалистов и всех, кто им помогает в ГУР и в Минобороны Украины.

Он отметил, что защита Украины будет продолжаться.

Заявление России

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский завил, что Россия ведет кибервойну с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Он также отметил, что одна из особенностей выборов, которые должны пройти в России 17 марта в непростой обстановке.

Я назову вещи своими именами - мы находимся в состоянии войны с Главным управлением разведки Украины, которое уже в течение целого ряда времени пытается разрушить всю инфраструктуру, созданную для выборов,

– сказал он.

Это один из тех немногих случаев, когда Россия признала свое участие в войне.

Киберспециалисты ГУР взломали каналы связи правительства в Белгородской области