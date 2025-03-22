Деньги заканчиваются: грозит ли России экономический коллапс

С первых дней полномасштабного вторжения европейские страны и США наложили беспрецедентные санкции на Россию. Однако ей удалось выдержать экономический удар и даже приспособиться к новым условиям. Однако ресурсы российской экономики не безграничны.

Об этом 24 Каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, отметив, что финансирование войны сказывается на экономике России, и чем дальше, тем больше Кремлю приходится залезать в карман к рядовым россиянам. В частности, в стране-агрессоре с 1 января 2025 года ввели повышенный налог на прибыль, что нанесет болезненный удар по российскому бизнесу.

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Союзники за деньги

Фурса отметил, что ни коллапса, ни развала России не будет. Однако ее ресурсная база и способности уменьшаются.

Этот процесс продолжается, и сейчас у нас на глазах усиливается. Мы видим учетную ставку на уровне 21%, и как это сдерживает кредитование в России и нормальную экономику,

– подчеркнул он.

В то же время экономика инерционная вещь и, к сожалению, Россия, по его словам, в первый год войны не прореагировала на санкции так, как хотелось бы в Украине и на Западе. В частности, не произошло паники, макроэкономического шока.

Это не очень нормально, но пропаганда влияет и на мозги людей, которые принимают решения в экономике,

– пояснил инвестиционный банкир.

В первые два года войны Россия путем расходования денег демонстрировала всему миру – правдивые или нет – цифры по ее экономическому росту.

Однако сейчас россияне уже не могут это делать. Также расходование всех сил на войну приводит к тому, что российская власть не финансирует социальную сферу, инфраструктуру и тому подобное,

– подчеркнул он.

Однако самое главное, по мнению Сергея Фурсы это то, что у Кремля заканчиваются "деньги в тумбочке", благодаря которым финансировалась война. Запаса средств, что имеют россияне хватит только на текущий год.

Также следует понимать, что так называемые союзники России, в частности, Иран и Северная Корея, поставляют оружие или предоставляют военных за деньги.

Россияне все что могли купить дешево, купили, а чтобы продолжать покупать, нужно иметь деньги, которые исчерпываются. Соответственно, как заметил инвестиционный банкир, поставки со стороны союзников также будет уменьшаться.

Напомним, что по мнению доктора экономических наук Игоря Липсица, ситуация в российской экономике обостряется. Большие расходы на войну создают серьезные сложности для бюджета, который является "самым слабым местом Путина". Как отметил доктор экономических наук, Россия сможет найти солдат для войны и выработать вооружение, но "российская экономика трещит".