Наклонился на бок: в России во время спуска на воду затонул траулер "Капитан Лобанов"
В России не все в порядке с кораблями. В частности, стало известно, что одно из судов загорелось и затонуло прямо во время спуска на воду.
Вражеские СМИ пишут, что в России загорелся, а затем затонул траулер “Капитан Лобанов”. Это уже не первый подобный инцидент с судном, передает 24 Канал.
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Есть пострадавшие и пропавшие без вести
Руководитель пресс-службы Калининградского областного правительства Дмитрий Лысков заявил, что возгорание на судне возникло "в результате нештатной ситуации". В России привыкли так оправдываться, ведь это уже не впервые.
Никаких подробностей Лысков не предоставил. Известно, что российский траулер затонул в Балтике вблизи города Пионерский. По информации российских телеграмм-каналов, один человек погиб, четверо пострадали и еще двое пропали без вести.
Судно завалилось на бок во время спуска на воду и частично затонуло.
Военный флот России уничтожает Украина
- Украина успешно уничтожает корабли Черноморского флота России. Самое большое достижение Военно-морских сил ВСУ – это, конечно же, суничтожение ракетного крейсера "Москва". Этот корабль был флагманом и крупнейшим боевым кораблем Черноморского флота России. Именно он наносил удары по острову Змеиный в первые дни полномасштабного вторжения России.
- Далее список кораблей, уничтоженных Украиной, начал только расширяться. В него вошли судна "Оленегорский горняк", "Ивановец", "Цезарь Куников" и многие другие. Часто они оказываются под прицелом дронов украинского производства.
- Например, 14 сентября с помощью морских дронов Sea Baby ("Морской малыш") удалось повредить еще два вражеских судна. В результате атаки повреждения получил патрульный корвет "Сергей Котов", а также второй раз был поражен малый ракетный корвет "Самум". Последний в результате атаки отбуксировали с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.