В российских колониях рекордно сократилось количество заключенных: всех отправили на войну

19 ноября 2022 , 14:36
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Только за последние два месяца в России рекордно сократилось количество заключенных в мужских колониях. Куда-то делись 23 тысячи человек.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на статистику российской службы по исполнению наказаний.

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Причина очевидна – это происходит на фоне вербовки заключенных в подразделения так называемой "Частной военной компании Вагнер/Лига" для войны в Украине на стороне российских оккупационных сил.

Как изменилось количество заключенных

К началу сентября в российских колониях находились почти 348 тысяч человек, к началу октября это количество сократилось до 338 тысяч, а к началу ноября – до 325 тысяч.

При этом почти не изменилось количество находящихся в следственных изоляторах или колониях-поселениях, а также количество осужденных женщин.

Количество заключенных за последние годы ни разу так резко не сокращалось даже во время амнистии,
– говорится в сообщении.

Все чаще лица, отбывавшие наказание в исправительных учреждениях России, попадают в плен к украинским военным на разных участках фронта российско-украинской войны.

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Автор: Анастасія Лукашевська