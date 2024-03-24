В российском аэропорту "Шереметьево" пассажирка заявила, что в ее портфеле бомба, – росСМИ

В России не проходит ни одного дня без интересностей и приключений. Так, в российском аэропорту "Шереметьево", что в Москве, 24 марта одна из пассажирок заявила, что в ее портфеле якобы есть бомба.

Об этом сообщают российские СМИ. Этот инцидент мог произойти, когда женщина поднималась на борт самолета, передает 24 Канал.

Интересно Стрельба под Москвой: количество пострадавших увеличилось до 154, – росСМИ

Россиянка сказала, что якобы имеет бомбу с собой в портфеле

Российские пропагандисты отметили, что во время того, как одна из пассажирок поднялась в аэропорту "Шереметьево" на борт самолета, вылетающего в Ереван, сразу обратилась к бортпроводникам. Женщина сказала, что, мол, в ее ручной клади бомба.

Россияне отметили, что пассажирка "вела себя агрессивно, а также перемещалась с места на место". По словам пропагандистов, рейс этого воздушного судна якобы задержали, а на месте уже работают российские экстренные службы.

Кроме того, россияне также опубликовали фото, где видно самолет, в котором якобы пассажирка заявила, что имеет с собой бомбу. Хотя на самом кадре ни женщину, ни ее бомбу не видно.



Фото самолета, где россиянка могла сказать, что у нее бомба / Фото из российских телеграм-каналов

Россияне также отметили, что в "Шереметьево" минимум на час задержан рейс "Москва – Ереван". Сначала "Боинг 737-800" должен был вылететь в 14:30.

Сейчас правоохранители якобы проводят оперативные мероприятия на месте событий. Пока точно неизвестно, действительно ли россиянка имела с собой бомбу.

Между тем некоторые российские пропагандисты говорят, что вероятная информация о бомбе “была всего лишь шуткой женщины”. По их информации, россиянка была недовольна тем, что когда люди поднимались на борт, стюардесса разговаривала с кем-то по телефону.

После этого пассажирка якобы в шутку сказала: "Хватит разговаривать, потому что бомбу у меня в рюкзаке пропустишь". Однако насколько эта информация достоверна подтвердить пока невозможно.

Под Москвой была стрельба в "Крокус Сити Холле"