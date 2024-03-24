В российском аэропорту "Шереметьево" пассажирка заявила, что в ее портфеле бомба, – росСМИ

24 марта 2024, 14:09
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В России не проходит ни одного дня без интересностей и приключений. Так, в российском аэропорту "Шереметьево", что в Москве, 24 марта одна из пассажирок заявила, что в ее портфеле якобы есть бомба.

Об этом сообщают российские СМИ. Этот инцидент мог произойти, когда женщина поднималась на борт самолета, передает 24 Канал.

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Россиянка сказала, что якобы имеет бомбу с собой в портфеле

Российские пропагандисты отметили, что во время того, как одна из пассажирок поднялась в аэропорту "Шереметьево" на борт самолета, вылетающего в Ереван, сразу обратилась к бортпроводникам. Женщина сказала, что, мол, в ее ручной клади бомба.

Россияне отметили, что пассажирка "вела себя агрессивно, а также перемещалась с места на место". По словам пропагандистов, рейс этого воздушного судна якобы задержали, а на месте уже работают российские экстренные службы.

Кроме того, россияне также опубликовали фото, где видно самолет, в котором якобы пассажирка заявила, что имеет с собой бомбу. Хотя на самом кадре ни женщину, ни ее бомбу не видно.


Фото самолета, где россиянка могла сказать, что у нее бомба / Фото из российских телеграм-каналов

Россияне также отметили, что в "Шереметьево" минимум на час задержан рейс "Москва – Ереван". Сначала "Боинг 737-800" должен был вылететь в 14:30. 

Сейчас правоохранители якобы проводят оперативные мероприятия на месте событий. Пока точно неизвестно, действительно ли россиянка имела с собой бомбу.

Между тем некоторые российские пропагандисты говорят, что вероятная информация о бомбе “была всего лишь шуткой женщины”. По их информации, россиянка была недовольна тем, что когда люди поднимались на борт, стюардесса разговаривала с кем-то по телефону.

После этого пассажирка якобы в шутку сказала: "Хватит разговаривать, потому что бомбу у меня в рюкзаке пропустишь". Однако насколько эта информация достоверна подтвердить пока невозможно.

Под Москвой была стрельба в "Крокус Сити Холле"

  • В Подмосковье 22 марта произошла стрельба, а затем и пожар в "Крокус Сити Холле". В результате этого на месте погибли и пострадали люди.
  • По предварительным данным известно, что количество пострадавших увеличилось к по меньшей мере 154 человек. Между тем жертвами этой стрельбы стали по меньшей мере 143 человека. Однако это количество может увеличиться, ведь на месте до сих пор продолжается разбор завалов.
  • Российские правоохранители также якобы задержали подозреваемых в теракте иностранцев, которые имеют российское гражданство. Те отметили, что якобы сделали эту стрельбу за деньги, которые им предложил "помощник проповедника". Стоит отметить, что ответственность за теракт взял на себя ИГИЛ.
Автор: Владислав Кравцов