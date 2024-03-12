В российском Иваново упал самолет, вероятно, это Ил-76 – СМИ

В российском городе Иваново упал самолет. Вероятно, говорится об Ил-76.

Об этом сообщают в российских телеграм-каналах. Российский самолет упал недалеко от аэродрома "Северный" – там вспыхнул пожар, передает 24 Канал.

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В России упал самолет

Днем 12 марта в российском городе Иваново разбился самолет. Вероятно, говорится об Ил-76.