В российском Краснодаре бросили коктейль Молотова в здание ФСБ

Недалекие россияне начинают ощущать, что в войне против Украины "что-то пошло не так". Они готовы курить не только военкоматы, но и ФСБ.

Как бы это странно ни звучало, но в России начинает расти недовольство. Конечно, ни о каких массовых акциях речь не идет, но единичные случаи сопротивления режиму уже фиксируются.

Читайте на тему В российском Красноярске жителям закрасили окна из-за вывешенного флага Украины

Поджог здания ФСБ

Ранее уже было известно о случаях поджога военкоматов. Россияне как-то неожиданно поняли, что смерть или увечье – это единственная перспектива, которая ожидает их в случае отправления на войну против Украины. Как выяснилось, для сохранения своей жалкой жизни они даже готовы на какой-нибудь протест на смелые поступки.

На этот раз мишенью для коктейля Молотова явилось здание управления ФСБ Краснодарского края. Удалось ли задержать россиянина, в котором неожиданно проснулся свободный человек, и есть ли в результате инцидента пострадавшие – неизвестно.

Похоже, что коктейли Молотова, которые российская пропаганда называла "оружием Майдана", начинают нравиться россиянам. Возможно, через несколько десятков лет, после жизни в полной изоляции и чувствуя презрение всего цивилизованного мира, они поймут, что натворили и начнут оказывать активное сопротивление. Пока же любые надежды на это просто бесполезны.

Война России против Украины: последние новости

Литва даст Украине боеприпасы для Bayraktar , на который местный телеведущий собрал 5 миллионов евро. Теперь оккупантам стоит ожидать новых новостей о "пропавших без вести" товарищах.

Польша продолжает активно поддерживать Украину на всех возможных фронтах. На неформальной встрече лидеров НАТО премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина не получает достаточной поддержки для борьбы с россиянами и призвал более активно предоставлять ВСУ вооружения.

Партнеры Украины будут предоставлять ВСУ высокоточное реактивное оружие. Впрочем, на этом поддержка не закончится – американская разведка передает ВСУ все необходимые данные для того, чтобы удары наших героев по позициям врага были максимально эффективными.

Смотрите также – россияне боятся служить на временно оккупированных из-за партизан: видео