Передвигаются на коньках или никак: в Ростове сильный гололед парализовал город

В русском Ростове очень сильная гололедица. Жизнь там просто остановилась, ведь люди не могут нормально передвигаться.

Российские СМИ пишут, что в Ростове сильный гололед парализовал жизнь в городе. Россияне не могут нормально передвигаться. 24 Канал.

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Эпические кадры

В российском Ростове погода решила поиздеваться над жителями. На дорогах сформировался толстый слой льда, не дающий нормально двигаться людям.

Передвижение настолько усложнено, что некоторые буквально используют коньки для того, чтобы добраться туда, куда ему нужно. Это попало на видео. Девушка едет на коньках по велосипедной дорожке из-за того, что иначе двигаться по дороге просто невозможно.

В Ростове на улицах ездят на коньках: смотрите видео

Впрочем, это не все кадры из охватившего непогоду российского города. В сеть также попало видео, где люди прямо на дороге падают из-за скользкой поверхности. Они не могут сделать ни одного шага, поэтому просто падают друг за другом. Некоторые сводятся на колени и пытаются встать на ноги, а кто-то из последних сил удерживается стоя.

В Ростове люди не могут ходить: смотрите видео

Гололедицей заинтересовались в прокуратуре

Ненастье не осталось без внимания правоохранителей и внесло свои коррективы в жизнь россиян. В Ростове 280 школ изменили формат обучения. Некоторые перенесли его на субботу.

В прокуратуре же заинтересовались соблюдением законов при очищении дороги от снега. Это будут проверять.

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