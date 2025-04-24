В Ростове-на-Дону уничтожен Су-30СМ

На аэродроме "Ростов-на-Дону Центральный" вспыхнул и сгорел российский самолет Су-30СМ. Многоцелевой истребитель агрессора сожгли силы сопротивления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР. В разведке констатировали, что сопротивление путинизму растет.

В Ростове уничтожили Су-30СМ

Так, в России прошла очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму. На территории аэродрома "Ростов-на-Дону Центральный" сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ. Бортовой номер "35".

Ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета – 50 миллионов долларов,

– отметили в военной разведке Украины.

Также отметили, что масштаб сил, готовых сопротивляться Кремлю и осуществлять акты демилитаризации государства-агрессора, растет.

В ГУР напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

Уничтожение Су-30СМ в Ростове-на-Дону: смотрите видео