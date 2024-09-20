В Ровненской области слышали взрыв

Ровненская область оказалась также под ударом "Шахедов", как и многие другие области ночью 20 сентября. Взрыв в регионе услышали около 5 утра.

Об этом рассказали в Суспільному. А перед этим Воздушные силы информировали о движении группы ударных дронов российской армии в Ровненскую область.

Хронология ночи Россия запустила много "Шахедов", под ударом Запад: каким областям угрожают дроны-камикадзе

Взрыв в Ровненской области 20 сентября: что известно

Воздушную тревогу в Ровненской области объявили в 03:53. Воздушные силы и мониторинговые сообщества писали о группе "Шахедов", которые летели в этом направлении.

По состоянию на 5 часов воздушная тревога продолжалась в 3 западных областях – Тернопольской, Хмельницкой и, собственно, Ровненской. Еще несколько дронов фиксировали в воздушном пространстве Украины, и по меньшей мере 1 из них – именно на Ровненщине.

В 04:55 СМИ сообщили о звуке взрыва, который слышали в Ровно. Пока без каких-либо других подробностей.

В течение ночи взрывы и работу ПВО слышали также в Киевской и Черкасской областях, а еще в Хмельницкой и Ивано-Франковской, также во Львовской областях.

Подчеркиваем, что до отбоя воздушной тревоги следует находиться в безопасных местах. И нельзя фиксировать или тем более выкладывать в интернет работу наших защитников.