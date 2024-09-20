Про це розповіли у Суспільному. А перед цим Повітряні сили інформували про рух групи ударних дронів російської армії до Рівненської області.

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Вибух у Рівненській області 20 вересня: що відомо

Повітряну тривогу у Рівненській області оголосили о 03:53. Повітряні сили та моніторингові спільноти писали про групу "Шахедів", які летіли у цьому напрямку.

Станом на 5 годину повітряна тривога тривала 3 західних областях – Тернопільській, Хмельницькій та, власне, Рівненській. Ще кілька дронів фіксували у повітряному просторі України, і щонайменше 1 із них – саме на Рівненщині.

О 04:55 ЗМІ повідомили про звук вибуху, який чули у Рівному. Наразі без жодних інших подробиць.

Упродовж ночі вибухи та роботу ППО чули також у Київській та Черкаській областях, а ще у Хмельницькій та Івано-Франківській, також у Львівській областях.

Наголошуємо, що до відбою повітряної тривоги слід перебувати у безпечних місцях. І не можна фіксувати чи тим більше викладати в інтернет роботу наших захисників.

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