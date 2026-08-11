В Ровненской области слышали взрывы: на территории одного из предприятий возник пожар

В Ровенской области 11 августа слышали взрывы. Впоследствии появилась информация о пожаре на одном из предприятий.

Об этом сообщают Суспильное и ГСЧС Ровненской области.

Что известно о взрывах в Ровненской области?

После 13:00 корреспонденты Суспильного сообщили, что в Дубне Ровненской области раздался звук, похожий на взрыв. На тот момент в регионе воздушная тревога не объявлялась.

Через 8 минут там услышали повторный взрыв.

Впоследствии стало известно, что в Варковичах горит завод по производству пенопласта, сообщили на странице Варковицкой сельской территориальной общины в фейсбуке.

Жителей общины призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. В частности, закрыть окна, чтобы избежать попадания дыма и вредных веществ в помещения. Также призвали не оставлять детей без присмотра во время чрезвычайной ситуации, говорится в сообщении.

В ГСЧС Ровненской области подтвердили, что в Дубенском районе на территории одного из предприятий возник пожар.

В настоящее время на месте происшествия работают подразделения ГСЧС и все необходимые экстренные службы, продолжается ликвидация пожара. Информация о причинах возникновения пожара, площади и наличии пострадавших уточняется,

– отметили спасатели.

Каковы последствия пожара на предприятии в Ровненской области 11 августа / Фото ГСЧС Ровненской области