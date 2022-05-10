В Ровно столкнулись две легковушки, маршрутка и грузовик, перевозивший баллоны с пропаном

Утром 10 мая в Ровно произошла масштабная авария с участием грузового автомобиля, маршрутки и двух легковушек. Была опасность, ведь грузовик перевозил баллоны с пропаном

Опасная авария

Авария произошла около 06:20 на перекрестке улиц князя Владимира – Романа Шухевича и Литовской в Ровно.

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Кто именно вызвал столкновение автомобилей – пока устанавливают следователи. Известно лишь то, что столкнулись четыре автомобиля – грузовик, маршрутка и две легковушки.

К счастью, рано утром, удалось избежать немалого количества жертв. Сначала сообщалось о четырех лицах, которые были доставлены в больницу. Однако впоследствии в службе экстренной медицинской помощи уточнили, на месте происшествия работали пять автомобилей медиков. А пострадали семь человек. Шесть из них госпитализированы, они получили травмы разной степени тяжести. Еще один пострадавший от госпитализации отказался.

Фото последствий аварии в Ровно 10 мая

По данным полиции, водитель грузового автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения: прибор "Драгер" показал 1,04 промилле. В то время как допустимая норма в Украине – до 0,2 промилле.

Именно этот водитель и перевозил опасный груз – баллоны с пропаном, которые могли взорваться из-за столкновений.

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