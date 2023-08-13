"Хуже, чем до войны": совладельцы Rozetka и Новой почты заявили об усилении давления власти

Соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин заявил об ухудшении отношения власти к бизнесу. По его словам, положительная динамика была в начале полномасштабной войны России против Украины.

В настоящее время Чечеткин заявляет об усилении давления со стороны властей. Также он заявил, что их регулярно проверяет налоговая и штрафует на минимальную сумму даже тогда, когда ничего не находит.

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Что заявил совладелец Rozetka

Это гораздо лучше, чем было во времена (президента Виктора) Януковича, но гораздо хуже, чем до войны,

– заявил Владислав Чечеткин.

Соучредитель крупнейшего маркет-плейса страны Rozetka сказал, что давление усилилось, если сравнивать с 2021 годом. По его словам, налоговая регулярно проверяет их деятельность, включая организованные пункты несокрушимости.

"У нас ничего не находят и штрафуют на сумму, за которую мы, по их мнению, не будем спорить. То есть это какие-то минимальные суммы штрафов. Но они мешают. Но они проверяют. Но они часто останавливают работу", – заявил Чечеткин, назвав эти проверки рутиной.

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В "Новой почте" также пожаловались

Совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк заявил, что предприниматели смогли свободно выдохнуть в марте 2022 года, когда власти отменили пошлины, ввели налоговые льготы. Однако он отметил, что все возвращается к довоенному времени.

Когда властям было страшно и они понимали, что все может "накрыться", они дали свободу предпринимателям, когда уже не так страшно – снова можно относиться к предпринимателям как к гусям и баранам, которых можно стричь и щипать,

– заявил Поперешнюк.

Кстати, в конце июня бизнес встречался с Владимиром Зеленским и предложил создать координационную платформу для коммуникации по защите прав бизнеса и обсуждению других вопросов. После этого было по меньшей мере три встречи.

В Украине вернули довоенную систему налогообложения

Владимир Зеленский подписал закон №8401, отменившего единый налог в размере 2%. Уже с 1 августа 2023 года предприниматели, находившиеся на 5% системе, вернулись к ней автоматически. Также власти отменили мораторий на налоговые проверки и штрафы за неиспользование РРО.

Кстати, закон о возврате довоенных налогов является требованием Международного валютного фонда (МВФ), предусмотренного в соглашении о кредитовании Украины.

Как теперь бизнес платит налоги – читайте по ссылке.