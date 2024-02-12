"Для этого нет оснований": премьер Румынии уверен, что Россия не нападет на его страну
Источник:Euractiv
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку исключает вероятность нападения России на его страну. По его словам, у страны-агрессорки на это нет оснований.
Чолаку заявил, что Россия не осуществляла целенаправленных нападений на страну. Он отметил, что она не будет делать этого и в будущем.
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Марчел Чолаку отверг вероятность нападения России на Румынию
Россия не инициировала никакой преднамеренной агрессии против Румынии, и я с уверенностью утверждаю, что она не сделает этого, поскольку ей не хватает оснований,
– заявил Чолаку.
Заявление премьера прозвучало после того, как жители приграничного с Украиной города Тулча получили предупреждение о возможном появлении летательных объектов.
Румынский премьер подчеркнул важность распространения предупреждений для информирования граждан.
"Это форма уважения, которую государство должно проявлять к своему населению, обеспечивая его информирование, несмотря на любые неудобства, которые это может повлечь", – добавил Чолаку.
Министерство обороны Румынии подтвердило, что система радиолокационного наблюдения армии не зафиксировала "никаких несанкционированных вторжений" в воздушное пространство страны, и не было сообщений о случайных падениях обломков беспилотников.
Румыния поднимала F-16 из-за ночных ударов России
- В ночь на 10 февраля россияне атаковали "Шахедами" Одесскую область. Известно, что Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям в Румынии объявляла воздушную тревогу в уездах Тулча и Галац, которые граничат с Одесской областью.
- Во время этой атаки российских беспилотников на Одесскую область в Румынии поднимали в воздух истребители.
- С военно-воздушной базы Фетешти поднимали самолеты F-16 Военно-воздушных сил Турции "для выполнения поисковых миссий в национальном воздушном пространстве в этой ситуации".