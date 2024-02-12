"Для этого нет оснований": премьер Румынии уверен, что Россия не нападет на его страну

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку исключает вероятность нападения России на его страну. По его словам, у страны-агрессорки на это нет оснований.

Чолаку заявил, что Россия не осуществляла целенаправленных нападений на страну. Он отметил, что она не будет делать этого и в будущем.

Смотрите также У Кремля был план: почему из Венгрии и Румынии звучат заявления о разделе Украины

Марчел Чолаку отверг вероятность нападения России на Румынию

Россия не инициировала никакой преднамеренной агрессии против Румынии, и я с уверенностью утверждаю, что она не сделает этого, поскольку ей не хватает оснований,

– заявил Чолаку.

Заявление премьера прозвучало после того, как жители приграничного с Украиной города Тулча получили предупреждение о возможном появлении летательных объектов.

Румынский премьер подчеркнул важность распространения предупреждений для информирования граждан.

"Это форма уважения, которую государство должно проявлять к своему населению, обеспечивая его информирование, несмотря на любые неудобства, которые это может повлечь", – добавил Чолаку.

Министерство обороны Румынии подтвердило, что система радиолокационного наблюдения армии не зафиксировала "никаких несанкционированных вторжений" в воздушное пространство страны, и не было сообщений о случайных падениях обломков беспилотников.

Румыния поднимала F-16 из-за ночных ударов России