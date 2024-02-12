Чолаку заявив, що Росія не здійснювала цілеспрямованих нападів на країну. Він зазначив, що вона не робитиме цього і в майбутньому.
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Марчел Чолаку відкинув ймовірність нападу Росії на Румунію
Росія не ініціювала жодної навмисної агресії проти Румунії, і я з упевненістю стверджую, що вона не зробить цього, оскільки їй бракує підстав,
– заявив Чолаку.
Заява прем'єра пролунала після того, як жителі прикордонного з Україною міста Тулча отримали попередження про можливу появу літальних об'єктів.
Румунський прем'єр наголосив на важливості поширення попереджень для інформування громадян.
"Це форма поваги, яку держава повинна виявляти до свого населення, забезпечуючи його інформування, незважаючи на будь-які незручності, які це може спричинити", – додав Чолаку.
Міністерство оборони Румунії підтвердило, що система радіолокаційного спостереження армії не зафіксувала "жодних несанкціонованих вторгнень" у повітряний простір країни, і не було повідомлень про випадкові падіння уламків безпілотників.
Румунія піднімала F-16 через нічні удари Росії
- В ніч на 10 лютого росіяни атакували "Шахедами" Одещину. Відомо, що Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій в Румунії оголошувала повітряну тривогу в повітах Тулча і Галац, які межують із Одеською областю.
- Під час цієї атаки російських безпілотників на Одеську область у Румунії піднімали в повітря винищувачі.
- З військово-повітряної бази Фетешті піднімали літаки F-16 Військово-повітряних сил Туреччини "для виконання пошукових місій у національному повітряному просторі в цій ситуації".