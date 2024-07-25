Падение "Шахеда" в Румынии: Коваленко предположил, какими будут последствия

Российские дроны типа "Шахед" пересекли границу с Румынией. Власти этой страны отреагировали на инцидент и заявили, что решительно осуждают такие безответственные действия.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что очень хорошо, что Румыния признала падение российского дрона на своей территории. Ранее такой инцидент также был, однако власти этой страны отрицали пересечение своей границы.

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Российский беспилотник на территории Румынии

По мнению Александра Коваленко, жесткой реакции со стороны Румынии на незаконное пересечение российским "Шахедом" ее территории не будет.

Будут заявления лишь об обеспокоенности и обеспокоенности со стороны Бухареста. Ведь мы видим, что страны НАТО стараются максимально сдержанно реагировать на такие события,

– сказал военно-политический обозреватель.

Он привел пример, что и Польша, на территорию которой уже залетали российские ракеты, и Румыния, в воздушном пространстве которой Россия прокладывает маршруты для полетов своих "Шахедов", никак не реагируют на незаконные действия страны-агрессора.