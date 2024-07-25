Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що дуже добре, що Румунія визнала падіння російського дрона на своїй території. Раніше такий інцидент також був, проте влада цієї країни заперечувала перетин свого кордону.

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Російський безпілотник на території Румунії

На думку Олександра Коваленка, жорсткої реакції з боку Румунії на незаконний перетин російським "Шахедом" її території не буде.

Будуть заяви лише про занепокоєння та стурбованість з боку Бухаресту. Адже ми бачимо, що країни НАТО намагаються максимально стримано реагувати на такі події,

– сказав військово-політичний оглядач.

Він навів приклад, що і Польща, на територію якої вже залітали російські ракети, і Румунія, в повітряному просторі якої Росія прокладає маршрути для польотів своїх "Шахедів", ніяк не реагують на незаконні дії країни-агресорки.