Узнал правду с фронта: в России мобилизованный прострелил себе ногу, чтобы не ехать на войну

В России мобилизованный решил прострелить себе ногу, чтобы не ехать на войну в Украине. Россиянина поймали на улице и хотели отправить на фронт.

Инцидент произошел в Новосибирском высшем военном командном училище. О том, что российский мобилизованный прострелил себе ногу, рассказали два источника из мобилизованных.

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Мобилизированные узнают об ужасных реалиях войны

По словам источников, мобилизованный прострелил себе ногу во избежание отправления на войну в Украину. Сообщается, что парня поймали возле дома и у него не было возможности убежать от военкомата.

Его сосед по палатке сказал, что парня схватили буквально у дома, сам он не хотел ехать на войну, но не мог убежать от военкомата. И в результате решил проблему таким образом,

– говорится в сообщении.

Мобилизированный солдат Роман предполагает, что на решение прострелившего себе ногу солдата, возможно, повлияли разговоры среди других военных, которых призвали в армию.

В частности, по его словам, среди мобилизованных сплошные разговоры о том, что им передают земляки, которые уже отправлены в зону так называемой "спецоперации".

В военном училище отказались прокомментировать информацию. Пострадавшего, по данным источников, отвезли в больницу.

Какие потери России в войне против Украины

Россия осенью провела так называемую частичную мобилизацию, в рамках которой призвала в армию еще 300 тысяч военных. Мобилизированные оккупанты в основном воюют в Луганской и Донецкой областях.

В частности, Россия бросает мобилизованных для захвата Белогоровки, а также на направление Сватово – Кременная. Кроме того, российские командиры пренебрегают жизнями своих солдат под Бахмутом, который России никак не удается захватить.

По состоянию на 28 ноября, по данным Генштаба ВСУ, в Украине уже ликвидировано 87 900 российских оккупантов. Только за прошедшие сутки было уничтожено еще 590 захватчиков.

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