В россии скрутили в автозак женщину, гулявшую с ребенком в коляске
Источник:NEXTA Live
Российские полицейские задержали сотни людей, вышедших 21 сентября на митинги против мобилизации. Однако под горячую руку попали и рядовые граждане страны-агрессора. В Самаре задержали женщину, которая просто гуляла с ребенком.
Мать с ребенком на руках прогуливалась по площади Славы. Там был запланирован митинг против мобилизации. И хотя женщина не участвовала в протесте, российские полицейские задержали ее. Об этом сообщило белорусское СМИ.
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Реакция россиян на задержание
Между свидетелями происшествия и полицейскими началась словесная перепалка. Возмущенные россияне пытались доказать, что женщина просто гуляла, а это не запрещено законом.
Что она сделала такого, что вы ее с ребенком куда-то записываете? Имейте совесть,
– заявила одна из возмущенных женщин.
Однако полицейские настаивали на том, чтобы задержанная прошла на стационарный пост полиции. Мол, задерживать надолго никто не будет. А за пояснениями можно обратиться в органы внутренних дел. Задержанную отвели в автозак.
Подробности задержания женщины с ребенком: смотрите видео
В россии протестуют из-за мобилизации: что известно
- Митинги в россии начались после заявления путина 21 сентября. Немногочисленные акции проходят в разных уголках страны. Участников задерживает полиция.
- В Москве протестующие скандировали "путина – в окопы".
- По меньшей мере, три военкомата сгорели в россии в ночь на четверг, 22 сентября.
- В Тольятти Самарской области возмущенные россияне пытались уничтожить государственную администрацию.
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