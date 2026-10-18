В Санкт-Петербурге горит склад Ozon на Софийской: компания пожаловалась на атаку дронов

В российском Санкт-Петербурге 18 октября вспыхнул пожар на складе компании Ozon на Софийской улице. Местные ресурсы заявляют о атаке на логистический объект.

Как сообщает мониторинговый канал Supernova+, над районом происшествия поднялся густой столб черного дыма, который хорошо виден из разных частей города. Очевидцы публикуют видеокадры открытого горения складских помещений.

Что известно об ударе по складу?

По предварительным данным, огонь охватил значительную площадь логистического комплекса.

В Петербурге загорелся склад Ozon: смотрите видео

Атаку подтвердили и в компании. В официальном заявлении указано , что ночью один из логистических центров в Санкт-Петербурге подвергся атаке беспилотников.



Пожар на складе / Фото очевидцев

Всех сотрудников оперативно эвакуировали, никто не пострадал. Зато на объекте возник пожар, который в настоящее время ликвидируют экстренные службы.

В целом, в Ozon также сообщили россиянам о том, что товары из этого логистического центра временно убрали с витрины. Заказы, которые не удастся доставить с других объектов, будут отменены. Также комплекс временно не будет принимать товары от продавцов, поскольку будет использоваться для других задач. Логистические маршруты перераспределяются между другими центрами.

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Заметим, что в ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратов, где тогда тоже вспыхнул пожар в логистическом хабе маркетплейса Ozon. Россияне превращают объекты Ozon, а также Wildberries в часть военной логистики.

К тому же 18 октября беспилотник поразил вантовый мост из-за Корабельного фарватера в Санкт-Петербурге. 620-метровая переправа является частью Западного скоростного диаметра.