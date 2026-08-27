В Петербурге взорвался автомобиль: росСМИ пишут, что там был высокопоставленный российский военный

Около 10 утра в Петербурге взорвался автомобиль. В машине в тот момент находился российский подполковник.

Взрывное устройство сработало, когда он уезжал из дома. Об этом сообщают российские СМИ.

Что известно об инциденте?

Около 10:00 на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка Пушкинского района Петербурга взорвался автомобиль. В машине находились военнослужащий в звании подполковника и его супруга. Мужчина погиб на месте, женщина выжила и находится в реанимации.

Предварительно, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство. По сообщениям росСМИ, супругам от взрыва оторвали ноги.

Взрыв произошел в микрорайоне, где активно строили жилье для военных. В 2010 году осматривать квартиры, построенные для военных, приезжал Путин. До 2012 года Минобороны принадлежало почти треть строящегося жилья в этом районе.