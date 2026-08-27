Вибуховий пристрій спрацював, коли він від'їжджав від дому. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Що відомо про інцидент?

Близько 10:00 на Колпинському шосе в мікрорайоні Слов'янка Пушкінського району Петербурга, вибухнув автомобіль. В машині перебували 53-річний військовослужбовець у званні підполковника та його дружина.

Вибух пролунав одразу після того, як водій завів двигун кросовера Geely та проїхав кілька метрів. Після того, як приїхали правоохоронці, вони швидко зняли з машини номери.

Чоловік загинув на місці, жінка вижила і лежить у реанімації. Попередньо, в автомобілі спрацював саморобний вибуховий пристрій. За повідомленнями росЗМІ, подружжю від вибуху відірвало ноги.

Вибух стався у мікрорайоні, в якому активно будували житло для військових. У 2010 році оглядати квартири, зведені для військових, приїжджав Путін. До 2012 року Міноборони належало майже третина житла, що будується в цьому районі.

Офіційної інформації про причини та обставини вибуху наразі немає.