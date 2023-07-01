В Дубай не улетели: в российском аэропорту "Пулково" вспыхнул пожар на борту самолета

В аэропорту "Пулково" в российском Санкт-Петербурге вспыхнул пассажирский самолет. Он должен выполнять рейс в Объединенные Арабские Эмираты, однако планы россиян перечеркнул двигатель самолета.

О пожаре сообщили российские СМИ, пишет 24 Канал. Пожар был ликвидирован, но рейс в Дубай отменили.

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Вероятно, вспыхнул двигатель

Поздним вечером 30 июня в аэропорту "Пулково" вспыхнул самолет Boeing-777, а точнее, его хвостовая часть. Вероятно, загорелся один из двигателей самолета.



Пожар в "Пулково" / Фото росСМИ

Пожар ликвидировали, а самолет, который должен был выполнить рейс в ОАЭ, отбуксировали на место стоянки с помощью спасательно-аварийного расчета.

Как в "Пулково" тушили пожар: смотрите видео

Пресс-служба аэропорта заявила, что пострадавших в результате пожара нет. Однако что делать с теми, кто купил себе билеты в Дубай, а вместо того попал на файер-шоу – не уточняют. Только россияне в комментариях делятся забавными скриншотами – под сообщениями о пожаре на самолете с рейсом в ОАЭ, реклама в Telegram предлагает им "переезд в Дубай".



А Telegram хорошо шутит / Фото из сети

В аэропорту Кишинева была стрельба

Днем 30 июня в столице Молдовы произошла стрельба. Пограничники не пустили в страну из соображений безопасности 43-летнего гражданина Таджикистана. Сначала были сообщения о том, что это наемник ЧВК "Вагнера", однако информация не подтвердилась.

После этого мужчина открыл огонь. По данным СМИ, он отобрал пистолет у одного из пограничников. Тогда началась стрельба, в ходе которой мужчина убил двух человек – 31-летнего пограничника и 40-летнего работника службы охраны аэропорта. Силовики задержали гражданина Таджикистана. Во время задержания злоумышленник получил ранение. Также ранение получил пассажир.

Трагедию расследуют как теракт, а нападающему грозит пожизненное заключение.