В российском Саратове горит аэродром
- В Саратове горит аэродром, над городом поднялось густое облако дыма, сообщают о возгорании мазута.
- Перед пожаром были слышны взрывы, в небо поднялся вертолет, сообщают местные СМИ и телеграм-каналы.
- Российская ПВО могла ошибочно сбить собственный вертолет под Москвой, приняв его за беспилотник.
В российском Саратове пылает в районе аэродрома. Густое облако черного дыма поднялось над городом.
СМИ пишут, что загорелся мазут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы.
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Что известно о пожаре на аэродроме в Саратове
Вечером 12 апреля над российским Саратовом поднялось густое облако дыма. Сообщают, что горит местный аэродром.
Фото и видео "задымления" публикуют многочисленные российские СМИ и телеграмм-каналы.
Уточняется, что горит в районе Ельшанки, что на северо-восток от Саратова.
Также сообщают, что перед началом пожара раздались взрывы. В небо поднялся вертолет. Российские СМИ пишут, что горит мазут.
В Саратове горит аэродром: смотрите видео
В российском Саратове слышали взрывы: смотрите видео
Напомним, российская "безаналоговая" ПВО могла сбить собственный вертолет под Москвой. В Наро-Фимске его приняли за беспилотник.
Из опубликованных в сети кадров понятно, что российская ПВО пыталась сбить, вероятно, БпЛА. Местные жители утверждают, что объект, который сбила российская "пе-ве-о" очень похож на вертолет.