"Вы для нас – превыше всего": в СБУ назвали украинок "современными амазонками"

Служба безопасности Украины сделала заявление до 8 марта. Там отметили мастерство и умения украинских женщин, которые героически защищают свою страну.

В ведомстве отметили, что "когда-то об амазонках вспоминали только в мифах, но теперь весь мир знает – это украинки".

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СБУ сделала заявление до 8 марта

Вы бесстрашно сражаетесь на передовой, спасаете жизнь, держите дипломатический фронт, руководите, воспитываете, лечите, работаете ради Победы! И, конечно, вдохновляете в борьбе за свободу и независимость,

– говорится в сообщении.

СБУ выразила слова благодарности украинским женщинам. "Вы для нас – как Украина – превыше всего", – подчеркнули в ведомстве.

Обращение ВСУ

Вооруженные Силы Украины выразили благодарность всем женщинам Украины, в том числе и всем женщинам, защищающим страну в рядах ВСУ.

Там подчеркнули, что в течение почти года полномасштабного вторжения России в Украину мировое сообщество увидело как бесчисленное количество украинок отстаивает себя, свои общины и свою страну.

В Международный день борьбы за права женщин Вооруженные Силы Украины выражают признательность женщинам-военнослужащим Вооруженных Сил всех стран-партнеров, в том числе и участникам двусторонних и многонациональных учебных, тренировочных, логистических и гуманитарных операций, за невероятную работу и важную роль, которую они играют и поддержки Украины.