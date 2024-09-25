"Цена молчания": в Литве показали истории убитых Россией украинских детей

В Сейме Литвы показали истории 33 детей, которых убила Россия. Выставка называется "Цена молчания мира", ее создавали совместно с родными погибших.

Как пишет hromadske, организовали выставку совместно с Платформой памяти "Мемориал" профессор Вильнюсского университета Арунас Валиулис, профессор Харьковского национального медицинского университета Ольга Белоусова и литовский депутат Линас Слуснис.

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Эта выставка впервые представлена в парламенте европейской страны, и мы получили сильный отклик. Глаза этих детей – самое мощное оружие. Они заставляют нас еще сильнее бороться и поддерживать Украину,

– отметил профессор Валиулис.



На выставке рассказали истории 33 детей / Фото hromadske

Вице-спикер Сейма Жигимантас Павильонис, председатель Комитета иностранных дел Эмануэлис Зингерис и литовские парламентарии во время открытия выставки осудили войну России против Украины и убийства украинцев. Мероприятие начали минутой молчания.



Выставку открыли в Сейме Литвы / Фото hromadske

Война изменила жизнь миллионов детей

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Литве Петр Бешта отметил, что российская агрессия и вторжение в Украину перевернули жизнь миллионов украинских детей: оставив их сиротами, разрушив их дома и украв их счастливое детство.

Он также озвучил данные Офиса генпрокурора Украины о гибели украинских детей за время полномасштабной войны. Речь идет о по меньшей мере 577 детей. В то же время он отметил, что цифры неокончательные и в статистику не учтены данные с оккупированных территорий.

Выставка в Сейме продлится до 10 октября. После этого ее хотят перевезти во французский Страсбург – представить в Совете Европы.